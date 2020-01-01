Дата и место
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27 сентября
воскресенье
|17:00
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Калининградский театр эстрады
О событии
Умопомрачительный комедийный мюзикл по мотивам одноимённого фильма «В джазе только девушки»
Яркий мюзикл об опасном приключении двух музыкантов. Злополучный криминальный переплет, в который ввязались герои, разворачивается в непредсказуемом и часто комичном направлении. Волей судьбы два парня оказываются в составе женского джазового оркестра: чтобы спасти свои жизни от пуль гангстеров, им приходится надеть элегантные платья и вести себя словно они обычные девушки из джаз-бэнда.
На первый взгляд кажется, что их план имеет все шансы на успех, но в дело вмешивается любовь. Разрушит ли она запланированный ход действий или спасёт героев? Зрителей ждет красочный спектакль, наполненный бессмертными мелодиями популярного американского джаза. Погони, переодевания и комичные ситуации, исполненные талантливыми актерами с роскошными вокальными данными, позволят каждому гостю вечера ярко пережить знаменитую историю.
Фильм «В джазе только девушки» с секс-символом 50-х годов в главной роли — а именно с Мэрилин Монро — получил премию «Оскар» и три премии «Золотой глобус». Американский институт киноискусства объявил его лучшей комедией всех времён США.
В спектакле прозвучат знаменитые шлягеры того времени: «I Wanna Be Loved by You», «Hit the Road Jack», «Chattanooga Choo Choo», «Let My People Go».
А так же балет, лексика которого не просто украшает спектакль, а добавляет юмора.