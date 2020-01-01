Дата и место
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4 июля
суббота
|19:00
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«Секреты мужчин среднего возраста»2026-07-04T19:00:00.000+02:00
О событии
«Секреты мужчин среднего возраста» — это смешная и в то же время грустная история о любви, семейных ценностях, о непростых отношениях людей, проживших вместе много лет и сумевших сохранить свой брак. О простых житейских вещах создатели комедии говорят образным театральным языком. В спектакле много музыки и даже эксцентрики.
Каждый мужчина хочет почувствовать себя Богом, найти то существо, которое его поймет, будет им восхищаться и дарить ощущение полета…
Специально для наших зрителей мы откроем вечную тайну «Чего же хотят мужчины»? Это шикарнейший спектакль о любви, о тонкости неповторимого, эксклюзивного мужского «Я» и просто о жизни, весело и лирично одновременно. Потрясающая постановка знаменитого Альберта Герни, которая более 20 лет с аншлагами ставилась на Бродвее. У нас этот спектакль адаптирован в исполнении лучших артистов: Ирина Алферова, Татьяна Абрамова, Илья Соколовский, Юрий Беляев Комедия насыщена интригами, невероятными сюрпризами, бешеным рок-н-ролами, степами, заводящие зал на полную катушку. Спектакль в котором каждый найдет что-то свое, где будет и подумать, и посмеяться, и просто хорошо отдохнуть с друзьями или любимым человеком.