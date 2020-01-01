Театр
«Секреты мужчин среднего возраста»

«Секреты мужчин среднего возраста»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
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«Секреты мужчин среднего возраста»
Режиссер: Владимир Устюгов
Актёры: народная артистка РФ Ирина Алферова, заслуженный артист РФ Юрий Беляев, артисты Татьяна Абрамова и Илья Соколовский
Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактом

Дата и место

4 июля
суббота
19:00
Калининградский театр эстрады

О событии

«Секреты мужчин среднего возраста» — это смешная и в то же время грустная история о любви, семейных ценностях, о непростых отношениях людей, проживших вместе много лет и сумевших сохранить свой брак. О простых житейских вещах создатели комедии говорят образным театральным языком. В спектакле много музыки и даже эксцентрики.

Каждый мужчина хочет почувствовать себя Богом, найти то существо, которое его поймет, будет им восхищаться и дарить ощущение полета…

Специально для наших зрителей мы откроем вечную тайну «Чего же хотят мужчины»? Это шикарнейший спектакль о любви, о тонкости неповторимого, эксклюзивного мужского «Я» и просто о жизни, весело и лирично одновременно. Потрясающая постановка знаменитого Альберта Герни, которая более 20 лет с аншлагами ставилась на Бродвее. У нас этот спектакль адаптирован в исполнении лучших артистов: Ирина Алферова, Татьяна Абрамова, Илья Соколовский, Юрий Беляев Комедия насыщена интригами, невероятными сюрпризами, бешеным рок-н-ролами, степами, заводящие зал на полную катушку. Спектакль в котором каждый найдет что-то свое, где будет и подумать, и посмеяться, и просто хорошо отдохнуть с друзьями или любимым человеком.

Реализация билетов на данное культурно-зрелищное мероприятие осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «КАССИР.РУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» (ИНН: 3906981380, ОГРН: 1163926054236, адрес местонахождения: г. Калининград, ул. Генделя, 5). Официальный сайт https://kgd.kassir.ru. Реализация билетов осуществляется на условиях публичной оферты, размещенной по адресу: https://kgd.kassir.ru/pages/oferta.