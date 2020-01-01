Театр
«Сестры Сапожковы»

«Сестры Сапожковы»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
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«Сестры Сапожковы»
Режиссер: Роман Самгин
Актёры: Олеся Железняк, Андрей Кайков, Юлия Куварзина, Спартак Сумченко,

Дата и место

12 июля
воскресенье
19:00
Калининградский театр эстрады

О событии

Грандиозная премьера в Калининграде! Событие для ценителей добротных комедий! 

Искусствовед Вера Сапожкова живет в квартире на Чистых прудах. Возвышенная жизнь Веры рушится с приездом ее старшей сестры — Любы. Закаленная жизнью в провинции, товаровед Люба с порога наводит в доме свои порядки. И пока сестры Сапожковы спорят о том, что важнее — пища сытная или пища духовная, они не замечают, как становятся марионетками в коварных руках мужчин.

Реализация билетов на данное культурно-зрелищное мероприятие осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «КАССИР.РУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» (ИНН: 3906981380, ОГРН: 1163926054236, адрес местонахождения: г. Калининград, ул. Генделя, 5). Официальный сайт https://kgd.kassir.ru. Реализация билетов осуществляется на условиях публичной оферты, размещенной по адресу: https://kgd.kassir.ru/pages/oferta.