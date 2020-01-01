Режиссер: Роман Самгин
Актёры: Олеся Железняк, Андрей Кайков, Юлия Куварзина, Спартак Сумченко,
Дата и место
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12 июля
воскресенье
|19:00
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Калининградский театр эстрады
О событии
Грандиозная премьера в Калининграде! Событие для ценителей добротных комедий!
Искусствовед Вера Сапожкова живет в квартире на Чистых прудах. Возвышенная жизнь Веры рушится с приездом ее старшей сестры — Любы. Закаленная жизнью в провинции, товаровед Люба с порога наводит в доме свои порядки. И пока сестры Сапожковы спорят о том, что важнее — пища сытная или пища духовная, они не замечают, как становятся марионетками в коварных руках мужчин.