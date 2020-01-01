Дата и место
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30 октября
пятница
|19:00
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Шоу: Богемская рапсодия2026-10-30T19:00:00.000+02:00
О событии
RADIO QUEEN — Шоу: Богемская рапсодия
Это вечер, когда легенды звучат так, что в груди начинается пожар.
Музыка QUEEN оживает на сцене в полном аренном размахе: огненный вокал, мощные гитарные партии, живой драйв и симфонический оркестр, который делает каждую композицию ещё величественнее.
We Will Rock You заставляет весь зал вибрировать, We Are The Champions поднимает руки вверх, а финал Bohemian Rhapsody превращает ночь в золотой рок-взрыв.
Энергия, свет, звук — всё ведёт к одному: невозможно стоять на месте, хочется петь и проживать этот концерт вместе со всеми.
Легендарные хиты Queen — живьём, громко, ярко и по-настоящему.