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Шоу: Богемская рапсодия

Шоу: Богемская рапсодия

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

30 октября
пятница
19:00
Янтарь-Холл

О событии

RADIO QUEEN — Шоу: Богемская рапсодия

Это вечер, когда легенды звучат так, что в груди начинается пожар.

Музыка QUEEN оживает на сцене в полном аренном размахе: огненный вокал, мощные гитарные партии, живой драйв и симфонический оркестр, который делает каждую композицию ещё величественнее.

We Will Rock You заставляет весь зал вибрировать, We Are The Champions поднимает руки вверх, а финал Bohemian Rhapsody превращает ночь в золотой рок-взрыв.

Энергия, свет, звук — всё ведёт к одному: невозможно стоять на месте, хочется петь и проживать этот концерт вместе со всеми.

Легендарные хиты Queen — живьём, громко, ярко и по-настоящему.

Реализация билетов на данное культурно-зрелищное мероприятие осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «КАССИР.РУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» (ИНН: 3906981380, ОГРН: 1163926054236, адрес местонахождения: г. Калининград, ул. Генделя, 5). Официальный сайт https://kgd.kassir.ru. Реализация билетов осуществляется на условиях публичной оферты, размещенной по адресу: https://kgd.kassir.ru/pages/oferta.