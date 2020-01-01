Дата и место
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15 июля
среда
|19:00
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Татьяна Куртукова. Концертный тур «Матушка-Земля»2026-07-15T19:00:00.000+02:00
О событии
Концертный тур «Матушка-Земля»
Певица, чье имя уже практически стало символом новой волны народной музыки, впервые представит свое большое концертное шоу на сцене.
«Мне, как артисту, невероятно радостно видеть, что мои песни откликаются не просто у большого количества людей — они откликаются у очень разных слушателей, как взрослых, так и совсем юных. Для всех вас, совместно с моей командой Gamma Music, мы готовим красочное шоу, в котором переплетаются русский традиционный код и современное звучание», — рассказала певица
Татьяна Куртукова представит зрителям яркую программу, где каждая песня превратится в отдельную историю со своей драматургией. Этот концерт вы запомните навсегда!