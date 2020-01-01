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Татьяна Куртукова. Концертный тур «Матушка-Земля»

Татьяна Куртукова. Концертный тур «Матушка-Земля»

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Дата и место

15 июля
среда
19:00
Янтарь-Холл

О событии

Концертный тур «Матушка-Земля»

Певица, чье имя уже практически стало символом новой волны народной музыки, впервые представит свое большое концертное шоу на сцене.

«Мне, как артисту, невероятно радостно видеть, что мои песни откликаются не просто у большого количества людей — они откликаются у очень разных слушателей, как взрослых, так и совсем юных. Для всех вас, совместно с моей командой Gamma Music, мы готовим красочное шоу, в котором переплетаются русский традиционный код и современное звучание», — рассказала певица

Татьяна Куртукова представит зрителям яркую программу, где каждая песня превратится в отдельную историю со своей драматургией. Этот концерт вы запомните навсегда!

Реализация билетов на данное культурно-зрелищное мероприятие осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «КАССИР.РУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» (ИНН: 3906981380, ОГРН: 1163926054236, адрес местонахождения: г. Калининград, ул. Генделя, 5). Официальный сайт https://kgd.kassir.ru. Реализация билетов осуществляется на условиях публичной оферты, размещенной по адресу: https://kgd.kassir.ru/pages/oferta.