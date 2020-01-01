Дата и место
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29 июля
среда
|19:00
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PUPO (ПУПО)2026-07-29T19:00:00.000+02:00
О событии
PUPO (ПУПО) — живой концерт, полный эмоций и итальянской романтики!
Настоящая икона итальянской поп-музыки, певец, композитор, телеведущий и шоумен — PUPO. Его песни стали саундтреками к жизни нескольких поколений. Миллионы поют с ним «Gelato al cioccolato», «Su di noi», «Firenze Santa Maria Novella» и другие хиты, ставшие классикой. Его выступления — это не просто музыка, а настоящее представление, где каждая песня становится историей, рассказанной от сердца.
Вас ждет:
- Яркое живое выступление с живым звуком
- Любимые хиты
- Тёплая атмосфера и общение с публикой
Незабываемый вечер в компании настоящей легенды. Билеты уже в продаже — не упустите шанс увидеть PUPO вживую и погрузиться в атмосферу итальянской музыки и любви!
Продолжительность концерта 2 часа