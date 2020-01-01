Концерты
PUPO (ПУПО)

PUPO (ПУПО)

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

29 июля
среда
19:00
Янтарь-Холл

О событии

PUPO (ПУПО) — живой концерт, полный эмоций и итальянской романтики!

Настоящая икона итальянской поп-музыки, певец, композитор, телеведущий и шоумен — PUPO. Его песни стали саундтреками к жизни нескольких поколений. Миллионы поют с ним «Gelato al cioccolato», «Su di noi», «Firenze Santa Maria Novella» и другие хиты, ставшие классикой. Его выступления — это не просто музыка, а настоящее представление, где каждая песня становится историей, рассказанной от сердца.

Вас ждет:

  • Яркое живое выступление с живым звуком
  • Любимые хиты
  • Тёплая атмосфера и общение с публикой

Незабываемый вечер в компании настоящей легенды. Билеты уже в продаже — не упустите шанс увидеть PUPO вживую и погрузиться в атмосферу итальянской музыки и любви!

Продолжительность концерта 2 часа

Реализация билетов на данное культурно-зрелищное мероприятие осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «КАССИР.РУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» (ИНН: 3906981380, ОГРН: 1163926054236, адрес местонахождения: г. Калининград, ул. Генделя, 5). Официальный сайт https://kgd.kassir.ru. Реализация билетов осуществляется на условиях публичной оферты, размещенной по адресу: https://kgd.kassir.ru/pages/oferta.