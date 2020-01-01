Дата и место
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9 июля
четверг
|19:00
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Дягилев. Балет. Новый век2026-07-09T19:00:00.000+02:00
О событии
Впервые в Калининграде, на сцене «Янтарь-Холл» Светлогорск, пройдет показ уникального авторского спектакля-концерта народной артистки России «Дягилев. Балет. Новый век». Зритель станет свидетелем преемственности поколений и творческого поиска. Знаменитая фраза Сергея Дягилева «Удиви меня!» — это девиз нового проекта.
Блистательные танцовщики сегодняшнего дня — звезды ведущих российских театров — соберутся в один вечер и на одной сцене, чтобы стать частью удивительной истории о величайшем антрепренере XX века.
Илзе Лиепа и звезда балета исполнят знаковые партии из ставших классикой балетов «Русских сезонов». Молодые хореографы, участники творческой мастерской фестиваля «Русский балет навсегда», вдохновленные выдающимся дягилевским наследием, представят современные авторские композиции на тему исторических балетов «Жар-птица», «Петрушка», «Послеполуденный отдых Фавна».
Великолепная Илзе Лиепа выступит в роли рассказчицы, ведущей зрителя по дороге жизни и творчества гениального импресарио, иллюстрируя увлекательный рассказ историческими фактами, редкими фотографиями и выдержками из дневников.
Спектакль сопровождается специально созданным тематическим видеоконтентом, вступающим в диалог с актрисой и создающим эффект полного погружения в историю.
«…Одной из самых характерных фигур нашей родины, соединившей в себе все чары и всю непогасшую мощь русской культуры» называл Сергея Павловича Дягилева ярчайший представитель Серебряного века художник Александр Бенуа.
«Громадная и, несомненно, единственная фигура, размеры которой увеличиваются по мере того, как она удаляется», — говорил о Дягилеве выдающийся композитор Сергей Прокофьев.
Гениальный импресарио открыл новые имена артистов, хореографов, композиторов и художников, которым суждено было не только навсегда остаться в истории культуры, но и поменять вектор ее развития, совершив грандиозные творческие прорывы, опережающие время. Благодаря Сергею Дягилеву прекрасный русский балет в начале XX века покорил и очаровал сердца зрителей по всему миру.
Эта личность до сих пор волнует умы и сердца, а его наследие в искусстве живет и вдохновляет на новое творчество.
Спектакль-концерт «Дягилев. Балет. Новый век» — это изысканный оммаж легендарному прошлому русского балета и взгляд, устремленный в его новое будущее. Это вечер, воспоминания о котором останутся в сердце навсегда.
«Вспомните о нас, «малых сих», для которых вопрос русских культурных побед есть вопрос жизни. …Русское искусство еще не раз сослужит службу России» С.П. Дягилев
ПРОГРАММА:
1 отделение
- П. Чайковский: Па – де — де из балета «Спящая красавица», Хореография М. Петипа. Евгения Образцова - заслуженная артистка РФ, прима-балерина Большого театра, Семен Чудин - заслуженный артист РФ, премьер Большого театра.
- Ф. Шопен: Седьмой вальс из балета «Шопениана», Хореография М. Ф. Клим Ефимов первый солист, Большой театр России, Дарья Канделаки прима-балерина театра «Кремлевский балет»
- И. Стравинский: «Жар-птица. За гранью сказки», Хореография Алексея Морозова (победитель Конкурса молодых хореографов Фестиваля народной артистки РФ Илзе Лиепа, «Русский балет навсегда», мастер Елена Богданович), Вячеслав Колесников лауреат всероссийских и международных конкурсов
- И. Стравинский: «Павлова и Чекетти», Хореография М. Севагина, Камилла Исмагилова первая солистка Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Субедей Дангыт первый солист Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко
- К. Дебюсси: «Разговор с Фавном», Хореография Ольги Насыровой, Наталья Крапивина народная артистка РФ, Георги Смилевски народный артист РФ, солист балета, педагог-репетитор
2 отделение
- Dream caused by the flight, Хореография В. Варнавы, Семен Чудин заслуженный артист РФ, премьер Большого театра России
- И. Стравинский: Дуэт Жар-птицы и Ивана-царевича из балета «Жар-птица», Хореография М. Фокина, Клим Ефимов первый солист, Большой театр России, Дарья Канделаки прима-балерина театра «Кремлевский балет»
- Н. Римский-Корсаков: Дуэт Зобеиды и Золотого раба из балета «Шехеразада», Хореография М. Фокина, Камилла Исмагилова первая солистка Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Субедей Дангыт первый солист Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко
- И. Стравинский «Петрушка»: Хореография Кристины Черновой (победитель Конкурса молодых хореографов Фестиваля народной артистки РФ Илзе Лиепа «Русский балет навсегда», мастер Марианна Рыжкина, заслуженная артистка РФ), Кристина Чернова
- К. Сен-Санс
- «Лебедь»: Хореография М. Фокина, Евгения Образцова заслуженная артистка РФ, прима-балерина Большого театра
Список артистов:
- Илзе Лиепа – народная артистка России
- Евгения Образцова — заслуженная артистка РФ, прима-балерина Большого театра
- Семен Чудин — заслуженный артист РФ, премьер Большого театра
- Клим Ефимов — первый солист, Большой театр России
- Дарья Канделаки – прима-балерина театра «Кремлевский балет»
- Вячеслав Колесников — лауреат всероссийских и международных конкурсов
- Камилла Исмагилова — первая солистка Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко
- Субедей Дангыт — первый солист Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко
- Наталья Крапивина — народная артистка РФ
- Георги Смилевски — народный артист РФ, солист балета, педагог-репетитор
- Кристина Чернова
*В составе участников возможны изменения