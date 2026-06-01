Дата и место
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14 июня
воскресенье
|14:00
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«Земли Русской украшение»2026-06-14T14:00:00.000+02:00
О событии
Концерт Андреевской хоровой школы «Земли Русской украшение» в честь Дня России и православного праздника Всех Русских Святых.
В программе хоровые произведения, песни русских и советских композиторов, народная музыка.
Исполнители: Лауреаты международных конкурсов: академический хор любителей пения им. Е.П.Кудрявцевой, хор КДЦ «Центральный» (Санкт-Петербург) — художественный руководитель Ирина Андрякова.
Лауреат международных конкурсов хор храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия; смешанный, женский и молодёжный хоры Андреевской Хоровой Школы (Калининград) — художественный руководитель Наталья Пашутина.
Концерт организован отделом культуры Калининградской епархии Русской Православной Церкви. Руководитель — протодиакон Андрей Пасхин.