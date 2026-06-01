Концерты
«Земли Русской украшение»

«Земли Русской украшение»

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12+
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Дата и место

14 июня
воскресенье
14:00
Историко-художественный музей

О событии

Концерт Андреевской хоровой школы «Земли Русской украшение» в честь Дня России и православного праздника Всех Русских Святых.

В программе хоровые произведения, песни русских и советских композиторов, народная музыка.

Исполнители: Лауреаты международных конкурсов: академический хор любителей пения им. Е.П.Кудрявцевой, хор КДЦ «Центральный» (Санкт-Петербург) — художественный руководитель Ирина Андрякова.

Лауреат международных конкурсов хор храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия; смешанный, женский и молодёжный хоры Андреевской Хоровой Школы (Калининград) — художественный руководитель Наталья Пашутина.

Концерт организован отделом культуры Калининградской епархии Русской Православной Церкви. Руководитель — протодиакон Андрей Пасхин.