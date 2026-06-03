Дата и место
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11 августа
вторник
|19:00
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Александр Панайотов2026-08-11T19:00:00.000+02:00
О событии
Александр Панайотов — талантливый молодой артист, певец, композитор, музыкант, режиссёр собственных шоу и видеоклипов. Обладает уникальными вокальными данными, один из лучших молодых голосов страны, мастер вокальной импровизации. Финалист шоу «Народный артист», серебряный призёр проекта «Голос», участник шоу перевоплощений «Точь-в-точь», финалист шоу «Фантастика» на Первом канале, член жюри телепроекта «Ты-супер!» на НТВ, победитель шоу «Маска» на НТВ. Обладатель множества премий.
25 лет на сцене, в творческой копилке артиста три студийных альбома, десятки видеоклипов, громкие хиты и активная гастрольная жизнь.
Сильнейший вокал, необычайный артистизм, оригинальность и многообразие образов, создаваемых этим исполнителем, сопровождают каждое его выступление и с восторгом принимаются публикой. Его имя – это знак качественной музыки. Каждый его концерт – великолепное сочетание вокальных и инструментальных импровизаций, это работа команды профессионалов, создающих идеальное шоу, наполненное визуальными спецэффектами, живым звуком, при участии самых лучших музыкантов страны. В программе концерта артист исполняет треки из предыдущих альбомов, свои главные хиты, самые рейтинговые композиции, ставшие народными после проекта «Голос», а также премьеры новых синглов.
Ему и его голосу подвластно всё! Любое музыкальное произведение превращается в удивительный перфоманс в безупречном исполнении! Невозможно быть настолько органичным на сцене, настолько любимым зрителем и настолько вокально неповторимым! Ощущение волшебства остается в сердце каждого зрителя, побывавшего на концерте, вне зависимости от местоположения на карте и языка исполнения!