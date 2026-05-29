Концерты
Вадим Самойлов. Агата Кристи с оркестром

Вадим Самойлов. Агата Кристи с оркестром

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

27 июня
суббота
19:00
Янтарь-Холл

О событии

Вадим Самойлов — основатель и лидер группы «Агата Кристи», один из самых влиятельных музыкантов постсоветского пространства, выступит в Светлогорске, на сцене театра эстрады «Янтарь-холл» с симфоническим оркестром.

Это песни, с которыми выросли миллионы. Они звучат в любимых фильмах, их поют под гитару во дворах, они гремят по радио и телевидению. Эти тексты и мелодии знают наизусть несколько поколений — и подпевают им до сих пор. В них фирменный почерк: мистическая энергетика, философская лирика, новаторство и синтез жанров.

Приглашаем насладиться грандиозным шоу, разрывающими эмоциями, глубокими смыслами и проникающей в сердце музыкой в исполнении команды великолепных музыкантов и художников по видео, свету и звуку.

Хиты «Агаты Кристи» с оркестром.

Это не вечер при свечах, это настоящий симфо-рок.

Все по-честному.

Легенда.

Это событие в СМИ

Анонсы
Где слушать рок этим летом: 10 концертов в Калининграде и Светлогорске — от «Алисы» до «Пикника»

Где слушать рок этим летом: 10 концертов в Калининграде и Светлогорске — от «Алисы» до «Пикника»

Читать