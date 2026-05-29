Вадим Самойлов. Агата Кристи с оркестром

Дата и место
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27 июня
суббота
|19:00
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Вадим Самойлов. Агата Кристи с оркестром2026-06-27T19:00:00.000+02:00
О событии
Вадим Самойлов — основатель и лидер группы «Агата Кристи», один из самых влиятельных музыкантов постсоветского пространства, выступит в Светлогорске, на сцене театра эстрады «Янтарь-холл» с симфоническим оркестром.
Это песни, с которыми выросли миллионы. Они звучат в любимых фильмах, их поют под гитару во дворах, они гремят по радио и телевидению. Эти тексты и мелодии знают наизусть несколько поколений — и подпевают им до сих пор. В них фирменный почерк: мистическая энергетика, философская лирика, новаторство и синтез жанров.
Приглашаем насладиться грандиозным шоу, разрывающими эмоциями, глубокими смыслами и проникающей в сердце музыкой в исполнении команды великолепных музыкантов и художников по видео, свету и звуку.
Хиты «Агаты Кристи» с оркестром.
Это не вечер при свечах, это настоящий симфо-рок.
Все по-честному.
Легенда.