Дата и место
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30 июля
четверг
|19:00
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Владимир Гудожников: «Песни из кинофильмов»2026-07-30T19:00:00.000+02:00
О событии
Владимир Гудожников — артист-вокалист Санкт-Петербургской Филармонии.
Лауреат I премии Всероссийского конкурса им. Рахманинова, лауреат I премии в номинации «Молодые исполнители» VIII международного конкурса вокалистов «Янтарный соловей», дипломант XV международного конкурса вокалистов «Bella voce», исполнит песни из фильмов «Москва слезам не верит», «Я шагаю по Москве», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука»и множества других всеми любимых кинокартин.
Продолжительность: 1 час