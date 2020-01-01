Дата и место
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27 июля
понедельник
|19:00
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Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Трио»2026-07-27T19:00:00.000+02:00
О событии
«Фонограф-Джаз-Трио» под управлением народного артиста России Сергея Жилина.
«Упоение джазом» — за этим, ставшим уже легендарным, названием скрываются самые неожиданные и самые ожидаемые концерты джазового пианиста, руководителя «Фонографа», народного артиста России Сергея Жилина.
В программе из цикла «Упоение джазом» Маэстро и его коллектив вновь представят искрометную палитру «такого разного джаза». Слияние полета импровизации и ритмических фигур джаза с современными стилями, неожиданные сочетания композиций, эффектные аранжировки, темпераментные соло, безупречное чувство ритма и филигранная техника исполнения. Такое многообразие музыкальных возможностей неизменно восхищает зрителей «Фонографа» уже на протяжении более 40 лет!
Сам Сергей Жилин давно зарекомендовал себя не только как блестящий джазовый пианист, прекрасный дирижер и аранжировщик, но и как талантливый режиссер и ведущий своих концертов. Где бы он ни выступал, зал мгновенно наполняется джазом – и это, вне всяких сомнений, гарантия того, что «Упоение джазом» вновь приведет в восторг даже самую взыскательную публику.