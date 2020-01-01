Дата и место
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31 октября
суббота
|18:00
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«Ты где-то рядом»2026-10-31T18:00:00.000+02:00
О событии
В спектакле заняты: народный артист России Фёдор Добронравов, заслуженная артистка Новый спектакль продюсерского центра «Федор Добронравов» «Ты где-то рядом» рассказывает лирическую историю любви немолодых людей. Зрителям на протяжении полутора часов предстоит смеяться и грустить, переживать и радоваться за таких, порой, нелепых, но трогательных героев, которых сблизит танец.
Постановка станет воссоединением коллег и друзей после долгой разлуки. Режиссер спектакля Владимир Большов, актёры Фёдор Добронравов и Марина Иванова познакомились в труппе театра «Сатирикон» 30 лет назад, и это стало началом долгой дружбы и совместного творчества. В 1994 году Владимир Большов дал Марине и Фёдору возможность впервые станцевать вместе в одном из номеров, поставленном им вместе с Александром Горбанем спектакле «Шоу-Сатирикон», и теперь актёры вновь встанут в пару и подобно своим героям, шаг за шагом, будут двигаться к кульминационному танцу, который обязательно останется в памяти зрителей.
«Я ушел из «Сатирикона» 18 лет назад и очень скучал по работе со своими друзьями, – рассказывает Фёдор Добронравов. – Конечно, мы изредка встречались на съёмочных площадках, но нам всегда хотелось подобно героям нашего нового спектакля вновь почувствовать себя молодыми, вновь вместе выйти на сцену, хулиганить, танцевать. Володя Большов показал мне пьесу, я прочитал её буквально за пару часов и понял, что хочу это спродюсировать и сыграть. Ну, и конечно, сразу знал, что лучше партнерши, с кем я танцевал еще 25 лет назад, просто невозможно найти. И я рад, что Марина согласилась «войти второй раз почти в ту же воду». Незабываемые ощущения возвращения в прошлое!».
Марина Иванова признается, что готова была принять предложение вновь поработать с друзьями в любом спектакле. «Володя и Федя просто не могли позвать меня во что-то неинтересное, – говорит актриса. – Но для меня «Ты где-то рядом…» стал вызовом. Во многих постановках я пою и танцую, но чтобы скинуть столько лет, почувствовать себя юной и оторваться на все сто под рок-н-ролл, на это надо было решиться! И я безумно счастлива, что у меня появилась такая возможность, да еще и в такой компании. Но в то же время мне важно было показать не карикатурный образ, а передать весь спектр чувств уже не молодой героини,сердце которой одновременно открыто любви и закрыто от окружающих. Я хотела бы, чтобы женщины, особенно в нашей стране, не боялись жить в любом возрасте, жить на полную катушку, если так хочется».
Владимир Большов был уверен, что между Ивановой и Добронравовым на сцене вспыхнет та самая искра, которая позволит зрителям поверить и сопереживать героям. «Фёдор и Марина – удивительно органичные актеры и в комедийных, и драматических ролях, они – крупные величины на современной театральной сцене, — говорит Большов. – Мне всегда было с ними интересно и комфортно работать, даже несмотря на то, что порой на репетициях мы спорим до хрипоты. Мне иногда казалось, что зря мы это всё затеяли, нормально же дружили, но проходили минуты, часы, дни, и я понимал, что эта совместная работа еще больше сближает нас. У каждого свой жизненный опыт, свои личные истории, свои радости и свои проблемы, поэтому каждый смог вложить в образы автора не только то, что прописал автор, но и частичку себя».