Дата и место
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27 июня
суббота
|18:00
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Театрально-гастрономический вечер «Союз Рыжих»2026-06-27T18:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем вас на музыкальный спектакль в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Музыкальный спектакль «Союз Рыжих» — запутанная детективная история, которая стала вызовом для величайшего сыщика всех времен и народов Шерлока Холмса и его верного друга доктора Джона Ватсона. «Союз Рыжих» — история, рассказанная легко и азартно актерами при помощи театральной магии, здорового юмора и знаменитых песен прославленной английской группы «The Beatles».
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение.
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!!!
Отдохните в приятной и красивой обстановке!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей.
Подробная информация: +79052435843