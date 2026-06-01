Театр
Театрально-гастрономический вечер «Союз Рыжих»

Театрально-гастрономический вечер «Союз Рыжих»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

27 июня
суббота
18:00
Кафе «Солёная ворона»

О событии

Приглашаем вас на музыкальный спектакль в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!

Музыкальный спектакль «Союз Рыжих» — запутанная детективная история, которая стала вызовом для величайшего сыщика всех времен и народов Шерлока Холмса и его верного друга доктора Джона Ватсона. «Союз Рыжих» — история, рассказанная легко и азартно актерами при помощи театральной магии, здорового юмора и знаменитых песен прославленной английской группы «The Beatles». 

По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение.

Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!!!

Отдохните в приятной и красивой обстановке!

Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей. 

Подробная информация: +79052435843