Дата и место
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12 июня
пятница
|18:00
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Театрально-гастрономический вечер «Чудный отдых»2026-06-12T18:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем вас на спектакль в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Музыкальный спектакль «Чудный отдых» — это спектакль-концерт, который представляет актер театра и кино Игорь Исаев (Москва).
«Человеку обязательно отдохнуть надо. Человек все-таки не курица!» — так говорит один из героев этого спектакля. И мы с ним согласны! Будем отдыхать, веселиться, слушая житейские рассказы и песни 30-х годов прошлого столетия. А может, кто-то захочет и потанцевать?)
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение.
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ, МУЗЫКАЛЬНОЕ И ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОШЛОЕ!!!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей.
Подробная информация: +79052435843