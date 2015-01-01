Александр Устюгов. Песни Владимира Высоцкого с оркестром

Александр Устюгов. Песни Владимира Высоцкого с оркестром2026-11-23T19:00:00.000+02:00
О событии
Александр Устюгов с оркестром представит свой долгожданный трибьют-альбом с культовыми песнями Владимира Высоцкого в новом звучании. А личные истории, рассказанные параллельно с музыкой, дадут возможность зрителю погрузиться в атмосферу прошлого, с радостью заглянуть в будущее. Яркий и эмоциональный концерт станет незабываем событием для почитателей творчества Владимира Высоцкого и, конечно, всеми любимого артиста — Александра Устюгова.
Александр Устюгов — российский актёр театра и кино, на счету которого множество ярких и значимых работ. Безусловный талант и широкий актёрский диапазон позволяют Александру перевоплощаться в очень разных, но всеми любимых героев — Евгения Базарова, в картине Авдотьи Смирновой «Отцы и Дети», Романа Шилова в широко известном сериале «Ментовские войны». На счету Александра около сотни успешных ролей.
В 2015 году Александр Устюгов исполнил свою давнюю мечту, став фронтменом собственного музыкального коллектива. Ежегодно номинирован в различных премиях, таких как «Шансон года», «Звёзды Дорожного радио», и другие. В 2023 году Александр Устюгов принял участие в Юбилейном концерте Владимира Высоцкого не только как исполнитель песен, но и стал ведущим мероприятия.