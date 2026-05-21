Встреча с художником и сценаристом Евгением Яковлевым

Встреча с художником и сценаристом Евгением Яковлевым2026-05-24T14:00:00.000+02:00
О событии
24 мая в «Чеховке» пройдёт творческая встреча с художником комиксов, иллюстратором и сценаристом Евгением Яковлевым! Автор расскажет о том, как создаются проекты (написание сценариев, создание иллюстраций и комиксов) и как происходит поиск издателей для них. Также будет освещён опыт работы с различными издательствами, включая зарубежные.
Комиксы и иллюстрации Евгения Яковлева публиковались в России, Казахстане, США, Швеции, Аргентине, Германии и многих других странах. Автор сотрудничал с такими издательствами, как Boom!Studios!, BUBBLE, Bubble Vision, Комфедерация, AltGraf, Комильфо, Альпака, Другое издательство, Строки, Питер детство, Библиотека Спорт-Марафон.
Встреча рассчитана на посетителей старше 12 лет.
Вход свободный. Начал: 14.00.
Тел. 53-69-26.