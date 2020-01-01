Настроения и движения

21 июня
воскресенье
18:00
Кафедральный собор

Хабанера и болеро. Баркарола, которую помнят гондолы. Каприс и скрипичная соната. 

Движению музыки послушны вокальный ансамбль Melody — Светлана Полянская (сопрано) и Ольга Надеждина (контральто) — Вильям Хайло (скрипка) и титулярная органистка римско-католического собора в Москве Марина Омельченко. Нам остается следовать за ними.

В программе: И.С. Бах, Э. Изаи, Ф. Шуберт, Г. Форе, Ж. Оффенбах, Ф. Крейслер, П. Сарасате, Ж. Бизе, Л. Лефебюр-Вели, Дж. Гершвин, Н. Паганини, Л. Ардити, А. Пьяццолла. 