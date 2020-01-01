Дата и место
7 июня
воскресенье
|08:00
«Письма о любви»
О событии
«Письма о любви» — музыкально-драматическая программа, на создание которой автора вдохновила открытка конца XIX века, чудом сохранившаяся до наших дней. Сегодня эта реликвия находится в «Музее открыток» в Домике смотрителя Высокого моста в Калининграде и хранит историю двух сердец, разлучённых временем и расстоянием.
Со сцены прозвучат песни о любви, вы увидите хроники старого города, писем, ожидания и надежды. В программе вы услышите музыку Евгения Крылатова, Муслима Магомаева, бессмертные итальянские хиты и многое другое. Это история о любви, которая сильнее времени, памяти и расстояний.