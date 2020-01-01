Дата и место
|
10 сентября
четверг
|19:00
|
Чиж & Cо2026-09-10T19:00:00.000+02:00
О событии
А не спеть ли нам песню о любви? Конечно же, споём, причём обязательно хором! 10 сентября в Светлогорске на концерте группы «Чиж & Co» c программой «The BEST».
Однажды Сергей Чиграков сказал: «И, если суждено оставить хоть какой-то след в истории, пусть меня запомнят не по сборникам стихов и даже не по фонограммам, а по живым выступлениям». И это действительно так.
Концерты группы «Чиж и Co» – это встречи добрых друзей, по которым скучаешь и c нетерпением ждешь. А ещё – это самые любимые песни, каждую из которых знаешь наизусть! Идут годы, люди взрослеют, заводят семьи — и все это время композиции «Чиж и Co» незримой линией проходят через наши жизни.
10 сентября в концертном зале Янтарь-Холл мы вновь будем слушать их вживую, подпевая каждой строке!