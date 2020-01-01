Шедевры органной музыки

Дата и место
|
1 августа
суббота
|19:00
|
Шедевры органной музыки2026-08-01T19:00:00.000+02:00
О событии
Впервые! На самой грандиозной площадке Балтики «Янтарь-холл» прозвучит орган, называемый «королем инструментов» в сопровождении Калининградского симфонического оркестра под управлением Аркадия Фельдмана. За дирижерским пультом в этот вечер будет заслуженный артист России Игорь Шевернев.
Одна из самых ярких звезд мировой сцены — японская органистка Хироко Иноуэ исполнит программу «От Баха до Уэббера».
Изысканная утонченность барочной музыки переплетется с лирико-драматическим сопрано оперной дивы Веры Кононовой. «Токката и фуга ре минор» Иоганна Себастьяна Баха будет сменяться божественно красивой арией великого композитора.
Апофеозом концерта станет исполнение отрывков из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» и мюзикла «Призрак оперы» Ллойда Уэббера.
Это будет не просто концерт, а грандиозное полифоническое шоу, сопровождаемое невероятной световой, мерцанием свечей и звуковой партитурой. Бессмертная музыка создаст атмосферу магии, счастья и любви.
- Дирижёр: Игорь Шевернев
- Исполнитель: Вера Кононова
- Музыкант: Хироко Иноуэ