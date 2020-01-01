Шедевры органной музыки

1 августа
суббота
19:00
Янтарь-Холл

Впервые! На самой грандиозной площадке Балтики «Янтарь-холл» прозвучит орган, называемый «королем инструментов» в сопровождении Калининградского симфонического оркестра под управлением Аркадия Фельдмана. За дирижерским пультом в этот вечер будет заслуженный артист России Игорь Шевернев.

Одна из самых ярких звезд мировой сцены — японская органистка Хироко Иноуэ исполнит программу «От Баха до Уэббера».

Изысканная утонченность барочной музыки переплетется с лирико-драматическим сопрано оперной дивы Веры Кононовой. «Токката и фуга ре минор» Иоганна Себастьяна Баха будет сменяться божественно красивой арией великого композитора.

Апофеозом концерта станет исполнение отрывков из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» и мюзикла «Призрак оперы» Ллойда Уэббера.

Это будет не просто концерт, а грандиозное полифоническое шоу, сопровождаемое невероятной световой, мерцанием свечей и звуковой партитурой. Бессмертная музыка создаст атмосферу магии, счастья и любви.

  • Дирижёр: Игорь Шевернев
  • Исполнитель: Вера Кононова
  • Музыкант: Хироко Иноуэ
