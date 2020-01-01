HOFFMANN TRIO Моцарт. Лучшее.

6+
18 июля
суббота
19:00
Янтарь-Холл

К юбилею композитора Во́льфганга Амаде́я Мо́царта HOFFMANN TRIO представляет программу «Mozart. The best». Это чудесная россыпь самых знаменитых мелодий венского классика. Уникальность проекта- необычное звуковое сочетание инструментов и оригинальные аранжировки: волшебная флейта Ксении Авраменко, густой, как альпийский мед, загадочный звук виолончели Александры Чарномской и терпкие звуки бандонеона Андрея Степаненко откроют для вас новые грани этой гениальной, на все времена, музыки.

«Моцарт есть высшая кульминационная точка, до которой красота достигала в сфере музыки» П. И. Чайковский.

«Моцарт — это молодость музыки, это вечно юный родник, несущий человечеству радость весеннего обновления и душевной гармонии» Д. Д. Шостакович.

HOFFMANN TRIO: Андрей Степаненко (бандонеон), Ксения Авраменко (флейта), Александра Чарномская (виолончель).