Дата и место
|
18 июля
суббота
|19:00
|
HOFFMANN TRIO Моцарт. Лучшее.2026-07-18T19:00:00.000+02:00
О событии
К юбилею композитора Во́льфганга Амаде́я Мо́царта HOFFMANN TRIO представляет программу «Mozart. The best». Это чудесная россыпь самых знаменитых мелодий венского классика. Уникальность проекта- необычное звуковое сочетание инструментов и оригинальные аранжировки: волшебная флейта Ксении Авраменко, густой, как альпийский мед, загадочный звук виолончели Александры Чарномской и терпкие звуки бандонеона Андрея Степаненко откроют для вас новые грани этой гениальной, на все времена, музыки.
«Моцарт есть высшая кульминационная точка, до которой красота достигала в сфере музыки» П. И. Чайковский.
«Моцарт — это молодость музыки, это вечно юный родник, несущий человечеству радость весеннего обновления и душевной гармонии» Д. Д. Шостакович.
HOFFMANN TRIO: Андрей Степаненко (бандонеон), Ксения Авраменко (флейта), Александра Чарномская (виолончель).