Эдит Пиаф. На балу удачи

Дата и место
19 июня
пятница
|19:00
Театр Николая Захарова
Спектакль о необыкновенной жизни, любви и песнях великой певицы, наполненный живой музыкой, чудесным вокалом и пластическими зарисовками, в исполнении актёров и музыкантов — любимцев калининградской публики.
Режиссёр уловил удивительную раздвоенность личности героини: ощущавшая себя «маленьким воробышком» Пиаф в моменты робости и страха умела, преодолев себя, петь уверенно и мощно. И не случайно образ французской певицы на сцене создаётся двумя исполнительницами: драматической актрисой и вокалисткой, сплетающими этот сложный и противоречивый образ силой своих дарований.
За два часа со сцены звучит много песен: от малознакомых до шлягеров — «музыкальных визиток» Франции.
Второй и третий ряд находятся на возвышении, что обеспечивает хорошую видимость с любого места.