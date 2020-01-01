Концерт оркестра русских народных инструментов «А где мне взять такую песню…» к 100-летию великой певицы Ольги Воронец
В рамках проекта «Антология советской песни» Калининградский областной оркестр русских народных инструментов под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Антона Жукова представляет уникальную программу, посвящённую 100-летию со дня рождения легендарной советской и российской певицы, народной артистки РСФСР Ольги Борисовны Воронец.
Ольга Воронец — это не просто уникальный голос и преданность русской песне, это целая эпоха в истории отечественной эстрады и нашей страны. Неповторимое исполнение сделали певицу любимицей миллионов слушателей. Её песни звучали в каждом доме, сопровождали важные моменты жизни и навсегда остались в сердцах людей.
Солистки Балтийского казачьего хора Диана Панахова, Анастасия Сутра, Екатерина Ковалёва, Анна Бобровская позволят зрителям погрузиться в атмосферу искренности, доброты и красоты, которая всегда сопровождала творчество Ольги Воронец. На концерте прозвучат такие знакомые и любимые песни, как «Гляжу в озёра синие», «А где мне взять такую песню?», «Сладкая ягода», «Калинка», «Зачем вы девушки красивых любите», «Очаровательные глазки» и другие мелодии.