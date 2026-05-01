Последний звонок. Вечеринка 90х

Дата и место
29 мая
пятница
|21:00
Поселение викингов
О событии
Выпускной, который мы заслужили!
Школа осталась позади. Впереди — жизнь, свобода и только самые смелые мечты. Погрузись в атмосферу, где кружится школьный вальс, звучат горячие хиты нашего детства, а сердца бьются в унисон с ритмами любимой эпохи.
Что вас ждет?
- Живой звук — только то, под что мы целовались в подъездах, плакали на дискотеках и верили, что это навсегда.
- Школьный вальс по-взрослому — красиво, трогательно и без репетиций.
- Перемена — с играми из детства: «резиночки», «классики», «фишки» .
- Столовая — бутерброды с чаем? Нет. Бар с медовухой и закуской
- Конкурс на самый улетный прикид.
- Живое исполнение от KÖNIG TRIBUTE BAND
- Дискотека под открытым небом с 24:00 до 01:00
Любимый игры детства!
- Классики — Прыжки, цифры, очередь!
- Резиночки — Ноги, прыжки, путаница!
- Йо-йо — Вниз-вверх, трюки!
- Битва фишками — Щелчок, победа, азарт!
- Обмен вкладышами — Торг, коллекция!
- Кто быстрее перемотает кассету — Спиннер 90-х!
Эти игры были не только развлечением, но и соревнованием в ловкости, скорости и коллекционировании.
Почему нельзя пропустить? Новый формат — хиты 90-х и 00-х в живом исполнении! И никаких скучных правил, только взрослые эмоции и драйв! Незабываемая атмосфера– огонь, музыка, танцы и море позитива!