Последний звонок. Вечеринка 90х

18+
Дата и место

29 мая
пятница
21:00
Поселение викингов

О событии

Выпускной, который мы заслужили! 

Школа осталась позади. Впереди — жизнь, свобода и только самые смелые мечты. Погрузись в атмосферу, где кружится школьный вальс, звучат горячие хиты нашего детства, а сердца бьются в унисон с ритмами любимой эпохи.

Что вас ждет?

  • Живой звук — только то, под что мы целовались в подъездах, плакали на дискотеках и верили, что это навсегда.
  • Школьный вальс по-взрослому — красиво, трогательно и без репетиций.
  • Перемена — с играми из детства: «резиночки», «классики», «фишки» .
  • Столовая — бутерброды с чаем? Нет. Бар с медовухой и закуской
  • Конкурс на самый улетный прикид.
  • Живое исполнение от KÖNIG TRIBUTE BAND
  • Дискотека под открытым небом с 24:00 до 01:00 

Любимый игры детства!

  • Классики — Прыжки, цифры, очередь!
  • Резиночки — Ноги, прыжки, путаница!
  • Йо-йо — Вниз-вверх, трюки!
  • Битва фишками — Щелчок, победа, азарт!
  • Обмен вкладышами — Торг, коллекция!
  • Кто быстрее перемотает кассету — Спиннер 90-х!

Эти игры были не только развлечением, но и соревнованием в ловкости, скорости и коллекционировании.

Почему нельзя пропустить? Новый формат — хиты 90-х и 00-х в живом исполнении! И никаких скучных правил, только взрослые эмоции и драйв! Незабываемая атмосфера– огонь, музыка, танцы и море позитива!