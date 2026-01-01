Вечеринка в стиле Хоррор-панк

Расписание
5 июня
пятница
|21:00
Поселение викингов
31 июля
пятница
|20:00
Поселение викингов
18 сентября
пятница
|20:00
Поселение викингов
О событии
«Ночной Кауп» приглашает Вас на вечеринку в стиле Хоррор панк в потрясающей атмосфере средневекового городища! Вас ждёт невероятная энергетика всеми любимых хитов в живом исполнении талантливой группы «Эльродригес». Легендарная музыка перенесёт вас в свой уникальный мир средневековья, где есть место сказке и фантазии, реальности и жестокости, колдунам и ведьмам, любви и бессмертию. И все это под открытым небом!
В стоимость билета входит:
- Танцпол
- Фотозоны
- Ночная кузня
- Огненное шоу
- Концерт рок музыки
Трансфер: Из Зеленоградска, Светлогорска-2, Калининграда. Поездка только по предварительно купленным билетам! Стоимость билета туда и обратно: 600 рублей.