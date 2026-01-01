Вечеринка в стиле Тарантино

Расписание
12 июня
пятница
|21:00
Поселение викингов
3 июля
пятница
|21:00
Поселение викингов
28 августа
пятница
|20:00
Поселение викингов
О событии
«Ночной Кауп» приглашает на незабываемую огненную вечеринку в стиле Тарантино. Под открытым небом Кауп откроет свои двери и погрузит вас в атмосферу легендарного фильма Роберта Радригиса, где отдыхают брутальные байкеры и танцуют соблазнительные вампирши.
Входит в стоимость билета:
- Огненная кузня
- Армрестлинг
- Конкурсы
- Шоу байкеров
- Концерт живой музыки в исполнении «El Rodriguez»
- Фотозоны
- Дискотека под открытым небом
- Море огня
Трансфер: Из Зеленоградска, Светлогорска-2 из г. Калининграда. Поездка только по предварительно купленным билетам! Стоимость билета туда и обратно: 600 рублей