Расписание
14 июня
воскресенье
|20:00
Уличный спектакль «НЕ КАНТовать»2026-06-14T20:00:00.000+02:00
17 июня
среда
|20:00
Уличный спектакль «НЕ КАНТовать»2026-06-17T20:00:00.000+02:00
18 июня
четверг
|20:00
Уличный спектакль «НЕ КАНТовать»2026-06-18T20:00:00.000+02:00
19 июня
пятница
|20:00
Уличный спектакль «НЕ КАНТовать»2026-06-19T20:00:00.000+02:00
24 июня
среда
|20:00
Уличный спектакль «НЕ КАНТовать»2026-06-24T20:00:00.000+02:00
О событии
ВНИМАНИЕ! Спектакль «НЕ КАНТовать» проходит во внутреннем театральном дворе (пр-т Мира, 4) под открытым небом на свежем воздухе. Проход через служебные ворота со стороны ул. Театральный переулок.
Уважаемые зрители! Постановка «НЕ КАНТовать» уличного формата с элементами интерактива, места для зрителей есть и сидячие и стоячие. Рассадка свободная, но сидячие места в первую очередь предлагаются детям и зрителям старшего поколения.
Пожалуйста, заранее позаботьтесь о теплой одежде для себя и своих близких, так как представление идет на улице. Спектакль идеально подходит для семейного просмотра: детям до 12 лет не нужно покупать отдельный билет, для них вход бесплатный.
Необычная постановка создана командой профессионального уличного театра «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга по заказу Калининградского драматического театра в честь 300-летнего юбилея Иммануила Канта. В спектакле порядка 20-ти персонажей, которых играют пятеро актеров калининградского драмтеатра.
Зрелищное площадное действо с любовью и иронией представляет современное отношение к образу великого философа. Многожанровый спектакль сочетает кукольный формат, пластический театр, философские репризы и интерактивное взаимодействие с публикой. Автор идеи, режиссер и художник постановки Анна Шишкина отмечает, что как и любой уличный спектакль, это эксперимент.
Она рассказывает: «Уличный театр, если он не носит только развлекательный характер, очень сложен. Мы говорим здесь на уровне интеллектуального балагана. Идею подсказала сама дуальность Канта. В нашем обычном понимании, он, с одной стороны, странный маленький человечек, а с другой – великий мыслитель. Нам стало интересно порассуждать на эту тему языком гротеска и лирики. Кроме того, захотелось услышать личное отношение местных актеров к Канту: как они понимают это явление».