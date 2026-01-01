Театр
Уличный спектакль «НЕ КАНТовать»

Уличный спектакль «НЕ КАНТовать»

Отдохнуть компанией На свежем воздухе Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Расписание

14 июня
воскресенье
20:00
Драмтеатр
Купить билет
17 июня
среда
20:00
Драмтеатр
Купить билет
18 июня
четверг
20:00
Драмтеатр
Купить билет
19 июня
пятница
20:00
Драмтеатр
Купить билет
24 июня
среда
20:00
Драмтеатр
Купить билет

О событии

ВНИМАНИЕ! Спектакль «НЕ КАНТовать» проходит во внутреннем театральном дворе (пр-т Мира, 4) под открытым небом на свежем воздухе. Проход через служебные ворота со стороны ул. Театральный переулок.

Уважаемые зрители! Постановка «НЕ КАНТовать» уличного формата с элементами интерактива, места для зрителей есть и сидячие и стоячие. Рассадка свободная, но сидячие места в первую очередь предлагаются детям и зрителям старшего поколения. 

Пожалуйста, заранее позаботьтесь о теплой одежде для себя и своих близких, так как представление идет на улице. Спектакль идеально подходит для семейного просмотра: детям до 12 лет не нужно покупать отдельный билет, для них вход бесплатный. 

Необычная постановка создана командой профессионального уличного театра «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга по заказу Калининградского драматического театра в честь 300-летнего юбилея Иммануила Канта. В спектакле порядка 20-ти персонажей, которых играют пятеро актеров калининградского драмтеатра. 

Зрелищное площадное действо с любовью и иронией представляет современное отношение к образу великого философа. Многожанровый спектакль сочетает кукольный формат, пластический театр, философские репризы и интерактивное взаимодействие с публикой. Автор идеи, режиссер и художник постановки Анна Шишкина отмечает, что как и любой уличный спектакль, это эксперимент.

Она рассказывает: «Уличный театр, если он не носит только развлекательный характер, очень сложен. Мы говорим здесь на уровне интеллектуального балагана. Идею подсказала сама дуальность Канта. В нашем обычном понимании, он, с одной стороны, странный маленький человечек, а с другой – великий мыслитель. Нам стало интересно порассуждать на эту тему языком гротеска и лирики. Кроме того, захотелось услышать личное отношение местных актеров к Канту: как они понимают это явление». 