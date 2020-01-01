Моцарт и Пуленк

Дата и место
|
28 июня
воскресенье
|18:00
|
Моцарт и Пуленк2026-06-28T18:00:00.000+02:00
О событии
Орган, струнные и литавры: диалог эпох и характеров
В этот вечер в исполнении Камерного оркестра Калининградской областной филармонии имени Е.Ф. Светланова прозвучит программа, объединяющая изысканность XVIII века и экспрессию XX столетия. За дирижёрским пультом — Елена Толкачёва, художественный руководитель коллектива, лауреат международных конкурсов.
В центре внимания — уникальное сочетание тембров. В Концерте для органа, струнных и литавр Ф. Пуленка солирует Мария Гаврилюк (орган), а партию литавр исполняет Александр Добролюбов. Это произведение поражает своей театральностью и контрастами: от интимной лирики до мощного драматизма, где орган вступает в диалог с оркестром и солирующими ударными, создавая атмосферу почти мистического действа.
Вторая часть вечера — Симфония № 29 В.А. Моцарта, одно из самых светлых и гармоничных сочинений венского классика. В ней царит атмосфера молодости, радости и изящества. Оркестр под управлением Елены Толкачёвой раскроет все нюансы этой музыки — от игривых мотивов до глубокой, задумчивой лирики.
Этот концерт — возможность услышать редкое сочетание инструментов и ощутить, как по-разному могут звучать вечные темы: от барочной строгости до французской чувственности.
Исполнители: Камерный оркестр Калининградской областной филармонии имени Е.Ф. Светланова, художественный руководитель и главный дирижёр — лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган), Александр Добролюбов (литавры)
В программе:
- Ф. Пуленк – Концерт соль минор для органа, струнных и литавр
- В.А. Моцарт — Симфония № 29 ля мажор (K. 201)
Ведущая – Н. Анисимова.