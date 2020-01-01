Органный хит-парад

Дата и место
27 июня
суббота
|18:00
Органный хит-парад2026-06-27T18:00:00.000+02:00
О событии
Органные концерты всегда пользовались огромной популярностью у калининградской публики. Музыка гениальных композиторов вот уже несколько десятилетий царит в концертном зале филармонии, неизменно восхищая своей яркостью и неповторимостью звучания. Только орган способен звучать, словно симфонический оркестр, сливаться в звучный хор в обработках хоровой музыки, и даже виртуозная фортепианная фактура звучит на этом инструменте удивительно хорошо.
В авторской программе лауреата международных конкурсов Марии Гаврилюк прозвучат самые яркие образцы популярных органных сочинений. Ее уникальная манера игры давно стала визитной карточкой филармонии. Именитая органистка как никто другой умеет продемонстрировать возможности этого необычного инструмента и в очередной раз доказать, что органу подвластно почти все.
В программе:
- И. С. Бах — Токката и фуга ре минор, BWV 565
- И. С. Бах — хоральная прелюдия «Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ» («Взываю к тебе, Господи»), BWV 639
- Л. Н. Клерамбо — Сюита Первого тона
- С. Франк — Хорал No. 3, ля минор
- М. Таривердиев — Ария из концерта для органа «Кассандра»
- Л. Бёльман — Готическая сюита
- Х. Циммер — саундтрек к фильму «Интерстеллар»
Ведущая — Н. Анисимова.