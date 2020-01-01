Бах и рок: орган в новом звучании

Дата и место
26 июня
пятница
|19:00
Бах и рок: орган в новом звучании2026-06-26T19:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем на необычный концерт, где классика встречается с современностью! Лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган) представит программу, в которой величественный орган зазвучит по-новому.
Вы услышите не только популярные органные сочинения, созданные за несколько столетий, но и знаменитые рок-хиты в уникальных переложениях для органа. Такое сочетание позволяет по-новому взглянуть на возможности инструмента: орган предстанет не только как голос соборов и классической музыки, но и как мощная, экспрессивная сила, способная передать драйв и энергию рока.
Этот вечер — для всех, кто открыт к музыкальным экспериментам и хочет ощутить, как орган объединяет эпохи и стили, создавая неповторимую атмосферу.
Ведущая — М. Иргашева.