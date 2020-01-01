Концерты
Бах и рок: орган в новом звучании

Бах и рок: орган в новом звучании

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

26 июня
пятница
19:00
Филармония

О событии

Приглашаем на необычный концерт, где классика встречается с современностью! Лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган) представит программу, в которой величественный орган зазвучит по-новому.

Вы услышите не только популярные органные сочинения, созданные за несколько столетий, но и знаменитые рок-хиты в уникальных переложениях для органа. Такое сочетание позволяет по-новому взглянуть на возможности инструмента: орган предстанет не только как голос соборов и классической музыки, но и как мощная, экспрессивная сила, способная передать драйв и энергию рока.

Этот вечер — для всех, кто открыт к музыкальным экспериментам и хочет ощутить, как орган объединяет эпохи и стили, создавая неповторимую атмосферу.

Ведущая — М. Иргашева. 