Классика в современной обработке

Дата и место
|
25 июня
четверг
|19:00
|
Классика в современной обработке2026-06-25T19:00:00.000+02:00
О событии
В этот вечер на сцене филармонии прозвучит музыка, объединяющая величие классики и энергию современности. Известные произведения В. А. Моцарта, Л. Бетховена, К. Сен-Санса, Р. Шуберта и других великих композиторов предстанут в новых, ярких аранжировках. Благодаря мастерству аранжировщиков, таких как Р. Клайдерман, М. Мрвица и П. Мориа, знакомая классика обретает современное звучание, новые ритмы и неожиданные тембры.
Особое очарование концерту придаст сочетание разнообразных инструментов: от благородного органа и скрипки до вибрафона и ударных. Виртуозные музыканты — лауреаты международных конкурсов — раскроют всю палитру эмоций: от утончённой лирики до динамичных, почти танцевальных ритмов.
Этот концерт — уникальная возможность услышать любимые мелодии в новом свете, почувствовать, как классика может быть близка и понятна современному слушателю. Приглашаем всех, кто ценит музыку, способную удивлять и вдохновлять!
Исполнители: лауреаты международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган), Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль), Ирина Урушадзе (флейта), Александр Добролюбов (ударные), Руслан Хачатуров (вибрафон).
Руководитель программы — лауреат международных конкурсов Людмила Пудовикова.
Ведущий — М. Кузнецов.