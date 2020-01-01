Концерты
Классика в современной обработке

Классика в современной обработке

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

25 июня
четверг
19:00
Филармония

О событии

В этот вечер на сцене филармонии прозвучит музыка, объединяющая величие классики и энергию современности. Известные произведения В. А. Моцарта, Л. Бетховена, К. Сен-Санса, Р. Шуберта и других великих композиторов предстанут в новых, ярких аранжировках. Благодаря мастерству аранжировщиков, таких как Р. Клайдерман, М. Мрвица и П. Мориа, знакомая классика обретает современное звучание, новые ритмы и неожиданные тембры.

Особое очарование концерту придаст сочетание разнообразных инструментов: от благородного органа и скрипки до вибрафона и ударных. Виртуозные музыканты — лауреаты международных конкурсов — раскроют всю палитру эмоций: от утончённой лирики до динамичных, почти танцевальных ритмов.

Этот концерт — уникальная возможность услышать любимые мелодии в новом свете, почувствовать, как классика может быть близка и понятна современному слушателю. Приглашаем всех, кто ценит музыку, способную удивлять и вдохновлять!

Исполнители: лауреаты международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган), Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль), Ирина Урушадзе (флейта), Александр Добролюбов (ударные), Руслан Хачатуров (вибрафон). 

Руководитель программы — лауреат международных конкурсов Людмила Пудовикова. 

Ведущий — М. Кузнецов. 