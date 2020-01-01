Музыка, покорившая мир

Дата и место
|
20 июня
суббота
|18:00
|
Музыка, покорившая мир2026-06-20T18:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем насладиться грандиозным музыкальным событием, которое соберёт лучших музыкантов региона.
Великолепные инструменты — орган, фортепиано, скрипка — соединятся в едином ансамбле, создавая уникальное звучание, способное тронуть даже самое холодное сердце.
Это путешествие по страницам истории музыки, богатое традициями и эмоциями, оставит неизгладимый след в вашей душе. Добро пожаловать на этот прекрасный вечер классической музыки!
Исполнители: лауреат международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание» Анна Ушакова (фортепиано), лауреаты международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган), Елена Токовинина (скрипка)
В программе: Т. Альбинони — АдажиоА. Вивальди — «Шторм» из концерта «Времена года»Л. Ван Бетховен — «К Элизе»А. Паскулли – «Сувенир из Неаполя»П. И. Чайковский — «Русский танец» из балета «Лебединое озеро»Ф. Шопен — Фантазия-экспромтЖ. Бизе — А. Бубельников – сюита на темы «Кармен»Дж. Уильямс — «Список Шиндлера»Ф. Лист — Венгерская Рапсодия no. 2И. С. Бах — Токката и фуга ре минор.
Ведущая — М. Иргашева.