Орган сквозь века: гении и их музыка

19 июня
пятница
19:00
Филармония

Приглашаем на концерт, где величественный орган оживляет историю музыки. Лауреат международных конкурсов Анна Юсупова исполнит произведения, которые стали символами разных эпох и стилей.

Вы услышите музыку Иоганна Себастьяна Баха — его знаменитую Токкату и фугу ре минор, хоральные прелюдии, а также органную версию концерта Вивальди и арию из Оркестровой сюиты №3. Эти сочинения раскрывают не только мастерство Баха, но и его умение переосмысливать и возвышать музыку предшественников.

Феликс Мендельсон откроет романтическую сторону органа: его Соната №6 — это пример глубокого лиризма и новаторства, благодаря которому инструмент обрёл новое звучание в XIX веке.

Сезар Франк и Гастон Белье представят французскую органную традицию: пасторальная лирика Франка и виртуозная Токката Белье завершат путешествие по эпохам, показав, как орган вдохновлял композиторов на создание ярких и эмоциональных произведений.

Этот концерт — возможность почувствовать, как орган соединяет века, а музыка великих мастеров становится живой и современной.

В программе: 

  • И. С. Бах — Токката и фуга ре минор; Хоральные прелюдии; Концерт по Антонио Вивальди; Ария из оркестровой сюиты N 3
  • Ф. Мендельсон-Бартольди — Соната N 6, соч. 65
  • С. Франк — Пастораль
  • Г. Белье — Токката

Ведущая — М. Иргашева. 