Орган сквозь века: гении и их музыка
О событии
Приглашаем на концерт, где величественный орган оживляет историю музыки. Лауреат международных конкурсов Анна Юсупова исполнит произведения, которые стали символами разных эпох и стилей.
Вы услышите музыку Иоганна Себастьяна Баха — его знаменитую Токкату и фугу ре минор, хоральные прелюдии, а также органную версию концерта Вивальди и арию из Оркестровой сюиты №3. Эти сочинения раскрывают не только мастерство Баха, но и его умение переосмысливать и возвышать музыку предшественников.
Феликс Мендельсон откроет романтическую сторону органа: его Соната №6 — это пример глубокого лиризма и новаторства, благодаря которому инструмент обрёл новое звучание в XIX веке.
Сезар Франк и Гастон Белье представят французскую органную традицию: пасторальная лирика Франка и виртуозная Токката Белье завершат путешествие по эпохам, показав, как орган вдохновлял композиторов на создание ярких и эмоциональных произведений.
Этот концерт — возможность почувствовать, как орган соединяет века, а музыка великих мастеров становится живой и современной.
В программе:
- И. С. Бах — Токката и фуга ре минор; Хоральные прелюдии; Концерт по Антонио Вивальди; Ария из оркестровой сюиты N 3
- Ф. Мендельсон-Бартольди — Соната N 6, соч. 65
- С. Франк — Пастораль
- Г. Белье — Токката
Ведущая — М. Иргашева.