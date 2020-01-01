«Саундтреки Циммера, Дженкинса, Уильямса»2026-06-18T19:00:00.000+02:00
О событии
Не многим музыкантам удается искусно будоражить воображение слушателя, но три композитора, именем которых назван концерт, не первый год с этим успешно справляются.
Карл Дженкинс — мультиинструменталист и композитор, Ханс Циммер — один из наиболее инновационных композиторов в мировой киноиндустрии, Джон Уильямс заслуженно (52 номинации на «Оскар» тому подтверждение) именуется «голливудским гением». Эти фамилии известны всем современным любителям кино и хорошей современной музыки. Именно поэтому их произведения программа филармонии «Молодежная академия искусств» включила в свой концерт.
Гости филармонии услышат произведения трех прославленных авторов в исполнении солистов, органа и инструментального ансамбля.
Исполнители: лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова (вокал), лауреаты международных конкурсов Ева Симуран (вокал, рояль), Мария Гаврилюк (орган), Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль); Сурен Погосян (саксофон), Александр Добролюбов (ударные), Людмила Ясюченя (контрабас), Александр Тарасюк (гитара), Ирина Урушадзе (флейта).
В программе:
- Х. Циммер — Песня из к/ф «No time to die» («Не время умирать»);
- Х.Циммер — Музыка из фильма «Гладиатор»;
- Х. Циммер — Музыка из фильма «Interstellar» («Интерстеллар»);
- Х.Циммер — Музыка из сериала «Шерлок Холмс»;
- Х. Циммер — Музыка из фильма «Темный рыцарь»;
- Х. Циммер — Музыка из компьютерных игр Call of Duty («Зов долга»), Crysis 2 («Кризис») и др.;
- К. Дженкинс — Palladio («Палладио»);
- К. Дженкинс — «The Armed man» («Вооружённый человек») («A mass for Peace» («Месса мира»);
- К. Дженкинс — «And the Mother did weep» («И мать заплакала») (Stabat Mater («Мать скорбящая стояла»);
- К. Дженкинс — «Adeamus» («Мы на правильном пути»);
- Дж.Уильямс — Имперский марш из фильма «Звездные войны»;
- Дж. Уильямс — Саундтрек из фильма «Список Шиндлера»;
- Дж. Уильямс — Саундтрек из фильма «Гарри Поттер»;
- Дж.Уильямс — Raiders March (Марш рейдеров) (Музыка из фильма «Индиана Джонс»); Дж.Уильямс — Музыка из игры «Heroes of might and magic» («Герои меча и магии»)
Руководитель программы — лауреат международных конкурсов Людмила Пудовикова
Ведущий — М. Кузнецов.