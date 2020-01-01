Концерты
«Саундтреки Циммера, Дженкинса, Уильямса»

12+
Дата и место

18 июня
четверг
19:00
Филармония

О событии

Не многим музыкантам удается искусно будоражить воображение слушателя, но три композитора, именем которых назван концерт, не первый год с этим успешно справляются.

Карл Дженкинс — мультиинструменталист и композитор, Ханс Циммер — один из наиболее инновационных композиторов в мировой киноиндустрии, Джон Уильямс заслуженно (52 номинации на «Оскар» тому подтверждение) именуется «голливудским гением». Эти фамилии известны всем современным любителям кино и хорошей современной музыки. Именно поэтому их произведения программа филармонии «Молодежная академия искусств» включила в свой концерт.

Гости филармонии услышат произведения трех прославленных авторов в исполнении солистов, органа и инструментального ансамбля. 

Исполнители: лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова (вокал), лауреаты международных конкурсов Ева Симуран (вокал, рояль), Мария Гаврилюк (орган), Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль); Сурен Погосян (саксофон), Александр Добролюбов (ударные), Людмила Ясюченя (контрабас), Александр Тарасюк (гитара), Ирина Урушадзе (флейта). 

В программе:

  • Х. Циммер — Песня из к/ф «No time to die» («Не время умирать»);
  • Х.Циммер — Музыка из фильма «Гладиатор»;
  • Х. Циммер — Музыка из фильма «Interstellar» («Интерстеллар»); 
  • Х.Циммер — Музыка из сериала «Шерлок Холмс»;
  • Х. Циммер — Музыка из фильма «Темный рыцарь»;
  • Х. Циммер — Музыка из компьютерных игр Call of Duty («Зов долга»), Crysis 2 («Кризис») и др.;
  • К. Дженкинс — Palladio («Палладио»);
  • К. Дженкинс — «The Armed man» («Вооружённый человек») («A mass for Peace» («Месса мира»);
  • К. Дженкинс — «And the Mother did weep» («И мать заплакала») (Stabat Mater («Мать скорбящая стояла»);
  • К. Дженкинс — «Adeamus» («Мы на правильном пути»);
  • Дж.Уильямс — Имперский марш из фильма «Звездные войны»;
  • Дж. Уильямс — Саундтрек из фильма «Список Шиндлера»;
  • Дж. Уильямс — Саундтрек из фильма «Гарри Поттер»;
  • Дж.Уильямс — Raiders March (Марш рейдеров) (Музыка из фильма «Индиана Джонс»);                 Дж.Уильямс  — Музыка из игры «Heroes of might and magic» («Герои меча и магии»)

Руководитель программы — лауреат международных конкурсов Людмила Пудовикова

Ведущий — М. Кузнецов. 