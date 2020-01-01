«В стиле барокко». Орган и вокал

Дата и место
14 июня
воскресенье
|16:00
«В стиле барокко». Орган и вокал2026-06-14T16:00:00.000+02:00
О событии
Эпоха барокко ознаменовалась расцветом музыкального искусства. Золотой век музыки породил множество произведений, сочетающих в себе легкость и философскую глубину. На концерте в филармонии гости услышат шедевры барочной музыки. Центром программы будет самый яркий представитель этой эпохи — И.С. Бах. Вокалисты выступят в сопровождении Короля музыкальных инструментов – органа филармонии, за клавиром которого будет лауреат международных конкурсов Анна Юсупова.
Исполнители: лауреаты международных конкурсов Анна Юсупова (орган, клавесин), Динара Сарсекеева (сопрано), Динара Сарсекеева (сопрано), Александр Иванников (тенор).
В программе: произведения Клаудио Монтеверди, Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Клода Бальбатра.
Ведущая — Н. Анисимова.