«В стиле барокко». Орган и вокал

6+
14 июня
воскресенье
16:00
Филармония

О событии

Эпоха барокко ознаменовалась расцветом музыкального искусства. Золотой век музыки породил множество произведений, сочетающих в себе легкость и философскую глубину. На концерте в филармонии гости услышат шедевры барочной музыки. Центром программы будет самый яркий представитель этой эпохи — И.С. Бах. Вокалисты выступят в сопровождении Короля музыкальных инструментов – органа филармонии, за клавиром которого будет лауреат международных конкурсов Анна Юсупова.

Исполнители: лауреаты международных конкурсов Анна Юсупова (орган, клавесин), Динара Сарсекеева (сопрано), Динара Сарсекеева (сопрано), Александр Иванников (тенор). 

В программе: произведения Клаудио Монтеверди, Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Клода Бальбатра. 

Ведущая — Н. Анисимова. 