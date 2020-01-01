Кинохиты: от Баха до Морриконе

Культурный отдых
6+
Дата и место

13 июня
суббота
17:00
Филармония

О событии

Органистка Мария Гаврилюк и пианистка Анна Ушакова подготовили программу, которая отзовется в сердце каждого. На концерте будут представлены как классические музыкальные произведения, так и современная инструментальная музыка из кинофильмов.

Для слушателей прозвучит музыка из «Миссия», «Амели», «Богемской рапсодии», «Ходячего замка Хоула», «Обыкновенного чуда», «Малефисенты» и другие признанные хиты музыкального киноискусства, а также бессмертные шедевры классики, украсившие не одну киноленту.

Специально для этого вечера виртуозные музыканты филармонии, к которым присоединится юная гобоистка Мария Крымцова, подготовили такую программу, в которой каждый слушатель найдет свои любимые и знакомые мелодии.

В программе:

  • Х. Циммер — «Time» из фильма «Начало»
  • Марчелло «Адажио» из фильма «Леон» 
  • И. С. Бах — Фантазия соль минор для органа («Малефисента»)
  • Л. Ван Бетховен — «Лунная соната»
  • Г. Манчини — «Moon river» («Лунная река»)
  • Г. Гладков — музыка из фильма «Обыкновенное чудо»
  • Ян Тирсен — Вальс из фильма «Амели»;
  • Дзё Хисаиши — саундтрек в аниме «Ходячий замок»
  • Стинг — «Shape of my heart» («Не по душе»)
  • Дж. Барри — Адель – саундтрек к фильмам «Джеймс Бонд, агент 007»
  • Скорпионс — Still loving you («Всё еще люблю тебя»)
  • Э. Морриконе — «Гобой Габриэля» из фильма «Миссия»
  • Queen («Квин») — «Богемская Рапсодия»

Ведущая — М. Иргашева. 