Кинохиты: от Баха до Морриконе

Дата и место
13 июня
суббота
|17:00
Кинохиты: от Баха до Морриконе2026-06-13T17:00:00.000+02:00
О событии
Органистка Мария Гаврилюк и пианистка Анна Ушакова подготовили программу, которая отзовется в сердце каждого. На концерте будут представлены как классические музыкальные произведения, так и современная инструментальная музыка из кинофильмов.
Для слушателей прозвучит музыка из «Миссия», «Амели», «Богемской рапсодии», «Ходячего замка Хоула», «Обыкновенного чуда», «Малефисенты» и другие признанные хиты музыкального киноискусства, а также бессмертные шедевры классики, украсившие не одну киноленту.
Специально для этого вечера виртуозные музыканты филармонии, к которым присоединится юная гобоистка Мария Крымцова, подготовили такую программу, в которой каждый слушатель найдет свои любимые и знакомые мелодии.
В программе:
- Х. Циммер — «Time» из фильма «Начало»
- Марчелло «Адажио» из фильма «Леон»
- И. С. Бах — Фантазия соль минор для органа («Малефисента»)
- Л. Ван Бетховен — «Лунная соната»
- Г. Манчини — «Moon river» («Лунная река»)
- Г. Гладков — музыка из фильма «Обыкновенное чудо»
- Ян Тирсен — Вальс из фильма «Амели»;
- Дзё Хисаиши — саундтрек в аниме «Ходячий замок»
- Стинг — «Shape of my heart» («Не по душе»)
- Дж. Барри — Адель – саундтрек к фильмам «Джеймс Бонд, агент 007»
- Скорпионс — Still loving you («Всё еще люблю тебя»)
- Э. Морриконе — «Гобой Габриэля» из фильма «Миссия»
- Queen («Квин») — «Богемская Рапсодия»
Ведущая — М. Иргашева.