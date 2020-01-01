Дата и место
12 июня
пятница
|16:00
«Русская музыка на органе»2026-06-12T16:00:00.000+02:00
О событии
В программе органного концерта, который пройдет в День России, объединены выдающиеся произведения отечественных композиторов разных эпох. Гармонию и красоту, которую излучают шедевры Римского-Корсакова, Мусоргского, Чайковского и других композиторов, виртуозно передаст зрителям органистка Калининградской филармонии лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк и орган Калининградской филармонии. В их исполнении концерт придется по вкусу всем любителям русской музыки.
В программе:
- М. П. Мусоргский — «Рассвет на Москва-реке» из оперы «Хованщина» (переложение для органа)
- А. Глазунов — Прелюдия и фуга для органа, опус 93
- В. Каратыгин — Прелюдия и фуга в русском стиле
- Х. Кушнарёв — Соната для органа
- Ю. Буцко — «Бродячая Русь, Христа ради» их «Второй большой книги для органа»
- С. В. Рахманинов — «Вокализ» (переложение для органа)
- П. И. Чайковский — «Русский танец» из балета «Лебединое озеро» (переложение для органа)
Ведущая — Н.Анисимова