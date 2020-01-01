Дата и место
|
7 июня
воскресенье
|18:00
|
«Святая к музыке любовь...»2026-06-07T18:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем вас окунуться в атмосферу музыкальной романтики и неподражаемого очарования песен на вечере «Святая к музыке любовь…». Вас ждёт встреча со старой доброй музыкой.
В программе — отечественные и зарубежные песни, ставшие классикой жанра, наполнены теплом и искренностью исполнения, песни любимых артистов прошлых десятилетий — истинные шедевры песенной классики.
По волнам любимой музыки слушателей проведут признанные мастера сцены и лауреаты престижных премий: Концертный духовой оркестр и солисты Калининградской филармонии.
Мы приглашаем всех ценителей прекрасной музыки прийти на концерт, который станет настоящим праздником души и вдохновения. Встречаем вечер волшебства и праздника с песнями, согревающими сердце на долгие годы! Приходите всей семьёй и насладитесь живым исполнением полюбившихся композиций в неповторимой атмосфере концерта!
Исполнители: Концертный духовой оркестр Калининградской областной филармонии (художественный руководитель — заслуженный артист РФ Эдуард Гантовский, дирижеры — народный артист РФ Виктор Бобков, Роман Иванов)
Солисты — лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Александр Дудницкий, Виктория Бобкова; лауреаты международных конкурсов Ксения Азарнина, Александр Иванников, Динара Сарсекеева, Олег Берсанов, Юлия Василькова (лауреат Премии Калининградской области «Признание»)