Прелюдия королей: дуэт органа и флейты

6+
Дата и место

5 июня
пятница
19:00
Филармония

О событии

Концерт раскроет слушателям уникальный диалог барочной полифонии и королевского творчества.

Программа выстроена как хронологическое и тематическое повествование: от баховской прелюдии как фундамента барокко к королевским сонатам и вариациям, затем пасторальной сицилиане и генделевской кульминации. Виртуозный дуэт органа (короля инструментов) и флейты (голоса королей) раскрывает, как музыка монархов и гениев формировала европейскую культуру, делая барокко доступным для современного слушателя.

Исполнители: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган), Ирина Кулешова (флейта). 

В программе:

  • Н. Брунс — Прелюдия и фуга соль мажор
  • Кельтские мелодии:
  • Джига Мориссона 
  • Kaer Mohren
  • Путь Саливана 
  • Federkleid
  • Генрих VIII —   Вариации на тему английской песни «Зелёные рукава» 
  • И. Пахельбель — Чакона ре минор 
  • Фридрих Великий (Прусский) — Соната до минор 1 и 2 часть 
  • И. С. Бах — Ария из оркестровой сюиты N 3
  • Г. Ф. Гендель — Две части из Сонаты ля минор для флейты с клавиром 
  • И. С. Бах Сицилиана, BWV 1031
  • И. С. Бах — Токката и фуга ми мажор, BWV 566

Ведущая — Н. Анисимова. 