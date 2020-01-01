Прелюдия королей: дуэт органа и флейты

Дата и место
5 июня
пятница
|19:00
Прелюдия королей: дуэт органа и флейты2026-06-05T19:00:00.000+02:00
О событии
Концерт раскроет слушателям уникальный диалог барочной полифонии и королевского творчества.
Программа выстроена как хронологическое и тематическое повествование: от баховской прелюдии как фундамента барокко к королевским сонатам и вариациям, затем пасторальной сицилиане и генделевской кульминации. Виртуозный дуэт органа (короля инструментов) и флейты (голоса королей) раскрывает, как музыка монархов и гениев формировала европейскую культуру, делая барокко доступным для современного слушателя.
Исполнители: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган), Ирина Кулешова (флейта).
В программе:
- Н. Брунс — Прелюдия и фуга соль мажор
- Кельтские мелодии:
- Джига Мориссона
- Kaer Mohren
- Путь Саливана
- Federkleid
- Генрих VIII — Вариации на тему английской песни «Зелёные рукава»
- И. Пахельбель — Чакона ре минор
- Фридрих Великий (Прусский) — Соната до минор 1 и 2 часть
- И. С. Бах — Ария из оркестровой сюиты N 3
- Г. Ф. Гендель — Две части из Сонаты ля минор для флейты с клавиром
- И. С. Бах Сицилиана, BWV 1031
- И. С. Бах — Токката и фуга ми мажор, BWV 566
Ведущая — Н. Анисимова.