Дата и место
4 июня
четверг
|19:00
«Песни моря»
О событии
Программа филармонии «Молодежная академия искусств» приглашает на особенный концерт, все музыкальные композиции, которого так или иначе посвящены теме моря и любви. Ведь именно море — бескрайнее, ласковое, грозное, тихое или бурное — это всегда невероятный источник вдохновения для многих композиторов. Все они стремились разгадать тайну морских глубин и понять, что же говорит им море. И эти такие разные мелодии актуальны всегда, независимо от времени года. Артисты филармонии представят яркую, феерическую программу, в которой собраны песенные хиты Алессандро Сафина, Муслима Магомаева, Игоря Крутого, знаменитые саундтреки из кинофильмов «Пираты Карибского моря», «Человек-амфибия», «Попутного ветра», «Песни моря», любимые итальянские песни и шлягеры, посвященные морской стихии и мореплавателям.
Приходите в филармонию слушать, о чём поёт море!
Исполнители: лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова, Александр Дудницкий; лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева, Ксения Азарнина, Александр Иванников, инструменталисты: лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган), Сурен Погосян (саксофон), Александр Тарасюк (гитара), Ирина Урушадзе (флейта), Людмила Ясюченя (контрабас), Александр Добролюбов (ударные), лауреаты международных конкурсов Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль)
Руководитель программы — лауреат международных конкурсов Людмила Пудовикова
Ведущий — М. Кузнецов