Кармен — сюита и шедевры вокальной музыки

Дата и место
3 июня
среда
|19:00
Кармен — сюита и шедевры вокальной музыки2026-06-03T19:00:00.000+02:00
О событии
В этот вечер на сцене филармонии прозвучит музыка, объединяющая страсть, драматизм и красоту человеческого голоса. Прозвучит знаменитая «Кармен-сюита» — уникальное произведение, в котором знакомые мелодии оперы Бизе обрели новое, современное звучание благодаря оркестровке Родиона Щедрина. В этой версии для струнных и ударных инструментов музыка становится особенно выразительной: она наполнена яркими ритмами, неожиданными тембрами и удивительной динамикой, что позволяет по-новому взглянуть на классическую историю любви и свободы.
Вторая часть концерта посвящена вокальным шедеврам великих композиторов. Арии и дуэты из опер Моцарта, Верди и Пуччини — это настоящие жемчужины мировой музыки. В них раскрывается вся палитра человеческих чувств: от нежной лирики до драматических кульминаций. Эти произведения не только демонстрируют виртуозное мастерство солистов, но и позволяют каждому слушателю погрузиться в мир оперной страсти, красоты и искренности.
В концерте принимают участие ведущие музыканты Калининградской филармонии, лауреаты международных конкурсов и премий. Особый колорит звучанию придадут редкие тембры ударных инструментов — ксилофон, вибрафон, литавры, а также орган и фортепиано.
Этот вечер станет настоящим музыкальным праздником для всех ценителей классики и оперного искусства.
Исполнители: Камерный оркестр Калининградской областной филармонии имени Е.Ф. Светланова, художественный руководитель и главный дирижёр — лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва, музыканты группы ударных инструментов Концертного духового оркестра филармонии (в том числе — ксилофон, вибрафон, литавры), солисты — лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Александр Дудницкий, Виктория Бобкова; лауреаты международных конкурсов Ксения Азарнина, Александр Иванников, Динара Сарсекеева, Мария Гаврилюк (орган), лауреат международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание» Анна Ушакова (фортепиано)
В программе: Ж. Бизе — Р. Щедрин — «Кармен-сюита» (транскрипция фрагментов оперы «Кармен» для струнных и ударных). Арии и дуэты из опер В. А. Моцарта, Дж. Верди, Д. Пуччини
Ведущая — Н. Анисимова.