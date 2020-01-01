Космический стендап: женское шоу

Дата и место
18 сентября
пятница
|20:00
Заря
О событии
«Лучшие девушки комики во вселенной соберутся на сцене кинозала Заря, чтобы ты сногсшибательно провел этот вечер и увидел популярный формат шоу вживую!
Для тебя выступят настоящие амбассадоры стендап комедии, а составы открыты, потому что реально космические:
- Елена Новикова, звезда сериала «Я не шучу» и резидент множества проектов на ТВ
- Виолетта Мнацаканян, участница шоу «Женский стендап»
- Вероника Датини, звезда рилсов
- Таня Виноградова, ведущий резидент проекта StandUpConcert.com
Кинозал Заря расположен в центре Калининграда, тебе будет удобно добраться сюда из любой точки города.
Запуск гостей с 19:00, начало шоу в 20:00
Мероприятие 18+, на входе будут проверять паспорт.