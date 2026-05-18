Лекции, мастер-классы
Лекция «Назад в советский Калининград: ностальгия, память, история»

12+

Дата и место

21 мая
четверг
12:00
Библиотека им. А. П. Чехова

О событии

21 мая в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова пройдёт лекция культуролога и писателя Александра Попадина «Советский Калининград. Ностальгический разговор». Это не просто рассказ о прошлом, а живое путешествие во времени, посвящённое 80-летию нашего города.

Вместе с Александром Николаевичем гости смогут погрузиться в атмосферу Калининграда 50–70-х годов ХХ века. На экране оживут уникальные фотографии: знакомые улицы, лица, будни и праздники той эпохи.

Это возможность не только увидеть, но и вспомнить город, себя, то ушедшее за поворот время, которое до сих пор живёт в сердцах многих.

Вход свободный.

Тел. 46-36-35.

КВН, классическая музыка и ностальгия по СССР: бесплатные события в Калининграде, которые помогут развеяться

