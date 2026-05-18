Лекция «Назад в советский Калининград: ностальгия, память, история»2026-05-21T12:00:00.000+02:00
О событии
21 мая в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова пройдёт лекция культуролога и писателя Александра Попадина «Советский Калининград. Ностальгический разговор». Это не просто рассказ о прошлом, а живое путешествие во времени, посвящённое 80-летию нашего города.
Вместе с Александром Николаевичем гости смогут погрузиться в атмосферу Калининграда 50–70-х годов ХХ века. На экране оживут уникальные фотографии: знакомые улицы, лица, будни и праздники той эпохи.
Это возможность не только увидеть, но и вспомнить город, себя, то ушедшее за поворот время, которое до сих пор живёт в сердцах многих.
Вход свободный.
Тел. 46-36-35.