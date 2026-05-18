Лекция и открытие выставки «Они были первыми»

Куршская коса — это не только дюны и туристические виды, но и тяжёлая послевоенная работа, рыболовецкие колхозы и новая жизнь на краю земли. Лекция соберёт в одном рассказе людей, фотографии и забытые сюжеты первых десятилетий.

Выставка «Они были первыми» рассказывает о первых послевоенных переселенцах Куршской косы — через семейные фотографии, документы и личные истории тех, кто заново осваивал эти места.

Лектор: Михаил Цедрик, специалист отдела экопросвещения и туризма национального парка «Куршская коса».

  • Время проведения: 22 мая 2026 г. в 18:30
  • Место проведения: лекционный зал, 4 этаж

КВН, классическая музыка и ностальгия по СССР: бесплатные события в Калининграде, которые помогут развеяться

