Лекция и открытие выставки «Они были первыми»
Куршская коса — это не только дюны и туристические виды, но и тяжёлая послевоенная работа, рыболовецкие колхозы и новая жизнь на краю земли. Лекция соберёт в одном рассказе людей, фотографии и забытые сюжеты первых десятилетий.
Выставка «Они были первыми» рассказывает о первых послевоенных переселенцах Куршской косы — через семейные фотографии, документы и личные истории тех, кто заново осваивал эти места.
Лектор: Михаил Цедрик, специалист отдела экопросвещения и туризма национального парка «Куршская коса».
- Место проведения: лекционный зал, 4 этаж