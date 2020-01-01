Дата и место
21 июня
воскресенье
|16:00
Когда цвели сады2026-06-21T16:00:00.000+02:00
О событии
Любимые всеми мелодии и песни из прошлого прозвучат на сцене, возвращая воспоминания,связанные с яркими моментами кинематографа. Эти музыкальные шедевры вновь подарят радость и тепло,создавая неповторимую атмосферу добрых и искренних советских фильмов, а также трогательных песен известных в то время певиц: Анны Герман, Валентины Толкуновой, Людмилы Сенчиной и др.
Исполнители:
- Лауреат международных конкурсов Елизавета Бородина (сопрано)
- Лауреат международных конкурсов Герман Иванченко (партия фортепиано)
- Екатерина Москаленко (партия скрипки)
Программа:
- «Стою на полустаночке» И.И.Катаев
- «На крылечке твоем» Б.О. Мокроусов
- «Одинокая гармонь» Б.О. Мокроусов
- «Я не могу иначе» А.Н. Пахмутова
- «Ой, цветет калина» И.О. Дунаевский
- «Подмосковные вечера» В.П. Соловьев-Седой
- «Старый клён» А.Н. Пахмутова
- «Белой акации гроздья душистые» В.Е. Баснер
- «Нежность» А.Н. Пахмутова
- «Надежда» А.Н. Пахмутова
- «Когда цвели сады» В.Я. Шаинский
- «Огней так много золотых» К.В. Молчанов
- «Каким ты был» И.О. Дунаевский
- «От зари до зари» В.С. Левашов
- «Брызги шампанского» Хосе Мария де Луккези
- «Утомлённое солнце» А. Пьяццолла
- Вальс из к/ф «Любовь и голуби» В.С. Левашов
- Полька из к/ф «Кубанские казаки» И.О. Дунаевский
Продолжительность: 60 мин.