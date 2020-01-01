Концерты
Когда цвели сады

Когда цвели сады

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

21 июня
воскресенье
16:00
Янтарь-Холл

О событии

Любимые всеми мелодии и песни из прошлого прозвучат  на сцене, возвращая воспоминания,связанные с яркими моментами кинематографа. Эти музыкальные шедевры вновь подарят радость  и тепло,создавая неповторимую атмосферу добрых и искренних советских фильмов, а также трогательных песен известных в то время певиц: Анны Герман, Валентины Толкуновой, Людмилы Сенчиной и др.

Исполнители:

  • Лауреат международных конкурсов Елизавета Бородина (сопрано)
  • Лауреат международных конкурсов Герман Иванченко (партия фортепиано)
  • Екатерина Москаленко (партия скрипки)

Программа:

  • «Стою на полустаночке» И.И.Катаев
  • «На крылечке твоем» Б.О. Мокроусов
  • «Одинокая гармонь» Б.О. Мокроусов
  • «Я не могу иначе» А.Н. Пахмутова
  • «Ой, цветет калина» И.О. Дунаевский
  • «Подмосковные вечера» В.П. Соловьев-Седой
  • «Старый клён» А.Н. Пахмутова
  • «Белой акации гроздья душистые» В.Е. Баснер
  • «Нежность» А.Н. Пахмутова
  • «Надежда» А.Н. Пахмутова
  • «Когда цвели сады» В.Я. Шаинский
  • «Огней так много золотых» К.В. Молчанов
  • «Каким ты был» И.О. Дунаевский
  • «От зари до зари» В.С. Левашов
  • «Брызги шампанского» Хосе Мария де Луккези
  • «Утомлённое солнце» А. Пьяццолла
  • Вальс из к/ф «Любовь и голуби» В.С. Левашов
  • Полька из к/ф «Кубанские казаки» И.О. Дунаевский

Продолжительность: 60 мин.