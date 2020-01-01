Дата и место
|
6 июня
суббота
|17:00
|
«Про любовь и не только…»2026-06-06T17:00:00.000+02:00
О событии
6 июня ждем вас в Арт-пространстве «Янтарь-холл» на концертной программе «Про любовь и не только»
Настя Дельгранде — музыкант, педагог по вокалу, автор-исполнитель песен в стиле инди-поп/соул с нежным голосом и энергией женского обаяния.
Александра Гиллярова — поющий поэт, пианист, композитор, исполнитель своих песен и каверов в авторской аранжировке, вдохновитель, заряжающий своим позитивом и жизнелюбием.
Концерт-диалог «Про любовь и не только…» — это акустический коктейль из драйва, нежности, юмора, любви, поэзии и качественного живого звука.
Такой искренний и теплый июньский вечер, когда за окном лето и хочется любви, историй и музыки — прекрасный вариант для вечера с друзьями или глубокого отдыха наедине с музыкой, которая позволит каждому зрителю почувствовать себя частью происходящего.
Знайте, что живой концерт продляет счастливую жизнь, ведь музыка греет, влюбляет, вдохновляет, исцеляет! Она — самый короткий путь к вашему сердцу! Приходите и вы сможете открыть для себя такой путь в этот вечер.
Продолжительность: 80 минут