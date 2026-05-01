Шоу иллюзиониста Александра Прахова

6+
31 мая
воскресенье
17:00
Янтарь-Холл

Шоу иллюзиониста Александра Прахова в АРТ-пространстве

Это будет не просто выступление, а путешествие в зал чудес и волшебства, где реальность перестанет иметь значение, а невозможное станет реальностью.

Александр Прахов уже выступал перед жителями большой России, ближнего и дальнего зарубежья, покоряя их своим мастерством рук и ломаным английским с русским акцентом

Уже совсем скоро нас ждут:

  • Ошеломляющие фокусы и иллюзии, которые вызовут у каждого неподдельный восторг. А если увидите поддельный восторг, звоните в полицию
  • Волшебная атмосфера, которая сможет погрузить любого в мир сказки и фантазии. (скептиков не касается)
  • Активное взаимодействие с публикой - все станут участниками невероятного шоу. А ещё будут вставать со стульев и бегать на сцену как можно быстрее, так что ещё и физ. подготовка !
  • Незабываемые эмоции и яркие впечатления, которые останутся с вами надолго. Ненадолго останется только Александр

Если вы хотите поверить в волшебство и открыть для себя новые грани реальности, то мы вас ждём!

Продолжительность 45-60 мин.