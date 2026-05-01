Слушай и пиши: Айвазовский

24 мая
воскресенье
16:00
Янтарь-Холл

Вы когда-нибудь пытались представить, что чувствовал Иван Айвазовский, стоя у мольберта перед бескрайним Чёрным морем? Он не просто рисовал волны — он писал музыку стихии, дыхание ветра, солёные брызги, которые вот-вот долетят до зрителя.

Как услышать море на холсте? Прийти к нам на иммерсивный мастер-класс «СЛУШАЙ И ПИШИ: АЙВАЗОВСКИЙ» и пройти путь от лекции до собственной картины!

Мероприятие состоит из двух частей:

  • Первая часть — лекция-погружение от двух искусствоведов из «Культур-мультур». Мария Наумова и Ольга Обвинцева расскажут, как сын армянского купца из Феодосии стал главным маринистом империи, почему его «Девятый вал» потряс весь мир и в чём секрет его «живой» воды. Вы узнаете, что такое лессировка, как писать свет на гребнях волн и зачем художнику было смотреть на море перед тем, как закрыть глаза.
  • Вторая часть — рисование под руководством профессионального художника из Sketchbook Kaliningrad Екатерины Гуриной. Вы сядете за холст и попробуете повторить один из приёмов Айвазовского: написать свою небольшую марину маслом (материалы предоставляются). Не важно, умеете ли вы рисовать — мастер-класс построен так, чтобы у каждого получился этюд, которым можно гордиться.

Результат:

  • Вы унесёте домой свою маленькую «бурю» или «штиль».
  • Вы перестанете бояться белого листа и поймёте, как рождается волна.
  • А главное — вы почувствуете то самое состояние, когда искусство перестаёт быть теорией и становится жизнью.

Для кого этот мастер класс:

  • Для всех, кто любит море и хочет попробовать себя в живописи.

Все материалы включены. Уровень подготовки — любой.

Приходите слушать море — и писать его.

Продолжительность: 3 часа (лекция — 1 час, рисование — 2 часа)