Дата и место
|
16 мая
суббота
|16:00
|
Лекция «Заводы и пароходы. Постсоветское индустриальное наследие Калининграда»2026-05-16T16:00:00.000+02:00
О событии
В рамках просветительского фестиваля «80 историй о главном», посвящённого 80-летию Калининградской области, в научной библиотеке состоится лекция о промышленном прошлом и настоящем региона.
На встрече с исследователем и общественным деятелем Евгением Мосиенко поговорим о том, как сформировалась промышленность Калининграда, на какую базу она опиралась в послевоенные годы. Разберёмся, какими изобретениями местных специалистов пользуется весь мир, и заглянем в порт, где обитают стальные гиганты: краны, плавучие доки и другая индустриальная техника, поднимающая тонны. Узнаем, где в Калининграде находится «ржавый пояс». Это будет увлекательный разговор о промышленном богатстве нашего края и современный взгляд на перспективы и возможности его развития.
Необходима предварительная регистрация
Время проведения: 16 мая 2026 г. в 16:00
Место проведения: лекционный зал, 4 этаж