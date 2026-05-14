Лекции, мастер-классы
Лекция «Заводы и пароходы. Постсоветское индустриальное наследие Калининграда»

Лекция «Заводы и пароходы. Постсоветское индустриальное наследие Калининграда»

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
16+

Дата и место

16 мая
суббота
16:00
Научная библиотека

О событии

В рамках просветительского фестиваля «80 историй о главном», посвящённого 80-летию Калининградской области, в научной библиотеке состоится лекция о промышленном прошлом и настоящем региона.

На встрече с исследователем и общественным деятелем Евгением Мосиенко поговорим о том, как сформировалась промышленность Калининграда, на какую базу она опиралась в послевоенные годы. Разберёмся, какими изобретениями местных специалистов пользуется весь мир, и заглянем в порт, где обитают стальные гиганты: краны, плавучие доки и другая индустриальная техника, поднимающая тонны. Узнаем, где в Калининграде находится «ржавый пояс». Это будет увлекательный разговор о промышленном богатстве нашего края и современный взгляд на перспективы и возможности его развития.

Необходима предварительная регистрация

Время проведения: 16 мая 2026 г. в 16:00

Место проведения: лекционный зал, 4 этаж

Это событие в СМИ

Анонсы
Бесплатные мероприятия выходных в Калининградской области: куда сходить любителям собак, растений и музеев

Бесплатные мероприятия выходных в Калининградской области: куда сходить любителям собак, растений и музеев

Читать